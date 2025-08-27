Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşti!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI DEVİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 yenerek grup etabını lider tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde gerçekleştirilen karşılaşma, Korat Chatchai Spor Salonu’nda saat 12.00’de başladı. Milliler, rakibi karşısında maç boyunca üstün bir performans sergileyerek setleri 21-25, 25-27 ve 13-25’lik skorlarla kazandı.

TURNUVAYA DAMGA VURDU

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Bu başarı sayesinde son 16 turunda Slovenya ile eşleşme fırsatı buldu. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, üst tura geçiş yapacak. Son 16 aşamasında grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme yöntemi ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları gerçekleştirilecek.

KADRODAKİ İSİMLER

Milli takım kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylin Akarçeşme Yatgın.

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk katılımını 2006’da gerçekleştiren Türkiye, o tarihten itibaren kesintisiz olarak altı turnuvada mücadele etti. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı elde eden milliler, en iyi derecesini 2010 yılında 6’ncılık ile elde etti. Sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak turnuvayı tamamlayan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere odaklanıyor.