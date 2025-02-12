Filenin Sultanları ve Malatyalı Gençler Buluştu

DÜNYA KADIN VOLEYBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Vodafone, dünya genelinde kadın voleyboluna olan desteğini artırarak Türkiye’de kadın sporuna yönelik en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalıyor. Dijitalleşmenin avantajlarını kullanarak, kadın voleybolculara olan desteğini sürdürüyor. Malatya’nın Orduzu Köyü’nde sınırlı imkânlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademisi’nde yer alan genç voleybolcular, 5.5G teknolojisiyle A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşuyor.

Proje çerçevesinde milli takım oyuncularının ve genç voleybolcuların tüm hareketleri özel bir oyuna aktarılıyor ve bu sayede yaptıkları her hareket anlık olarak oyunda yer buluyor. Böylelikle, Malatya’daki genç voleybolcular ile İstanbul’daki milli takım oyuncuları arasında karşılıklı maçlar gerçekleştiriliyor. Bunun yanında, proje kapsamında tanıtım amaçlı bir reklam filmi de hazırlanıyor.

Vodafone ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, genç voleybolcuların spor tutkusunu destekleyerek, onları geleceğe hazırlamak amacıyla Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası kuruyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, genç yeteneklerin bu tür desteklerle daha da gelişeceğini belirtiyor.