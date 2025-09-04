Spor

Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi

filenin-sultanlari-yari-finale-yukseldi

BAŞLANGIÇ VE İLK SETİN KAZANILMASI

Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları’nın ABD ile karşı karşıya gelmesiyle başladı. Milliler, maça oldukça etkili bir başlangıç yaparak ilk seti 25-14 gibi net bir sonuçla kazanmayı başardı.

İkinci sette üstünlüklerini koruyamayan milliler, bu seti 22-25 kaybederek zorlu bir durumla karşılaştı. Ancak üçüncü sette, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumlarıyla yeniden toparlanarak 25-14’lük skorla öne geçmeyi başardılar.

DÖRDÜNCÜ SETLE ZAFERİN KAZANILMASI

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkısıyla rakiplerine karşı kontrolü kaybetmeyen ay-yıldızlı ekip, bu seti 25-23 kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP JAPONYA

Bu tarihi zaferin ardından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

