Filistin Nektarkuşu İlk Kez Türkiye’de Görüldü

HATAY’DA FİLİSTİN NEKTARKUŞU GÖRÜLDÜ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ‘Filistin güneş kuşu’ olarak bilinen Filistin nektarkuşu, kameraların objektiflerine yansıdı. Bu kuş, Türkiye’de ilk kez tespit edilmesiyle beraber 499’uncu kuş türü olarak kayıtlara geçti. Filistin nektarkuşu, Afrika ve Asya’dan gelen yüz binlerce kuşun sığınağı olarak bilinen Samandağ’daki Milleyha Sulak Alanı’nın da bulunduğu 14 kilometrelik deniz sahilinde, kuş gözlemcileri Metin Cenkçiler ve Önder Kahraman tarafından keşfedildi. Samandağ Sahili, 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve burada gözlemlenen 2 Filistin nektarkuşu, fotoğraflandı.

GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN SABIRLA BEKLEDİLER

Kuşun ilk kez Türkiye’de görüldüğünü ifade eden kuş gözlemcisi Önder Kahraman, “İlk başta kuşu gördüm ama fotoğraf çekemedim. Arkadaşların da bölgeye gelmesiyle birlikte uzun ve sabırla süren takibin ardından kuşun fotoğrafını çekebildik. Türkiye’de yeni bir kuş türünü keşfettiğimiz için çok mutlu olduk. Filistin Nektarkuşu ile birlikte Türkiye’de 499’uncu kuş türü kayıt altına alınmış oldu” dedi.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI HAKKINDA BİLGİLER

Kuş gözlemcisi Metin Cenkçiler, kuşu ilk gördüğünde inanamadığını, fotoğraflama imkanını yakaladığında Filistin nektarkuşu olduğunu anlayarak çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ise, “Filistin nektarkuşu normalde Filistin, Batı Arabistan ve Orta Afrika’da yerleşik bir tür. Kuş, nektar ve böcekle besleniyor. Çalılık ve ağaçlarda gözüküyor. Arkadaşlarımın bildirmesi üzerine bölgeye gelip, çekim yaptık” şeklinde konuştu.

KORUMA ALTINA ALINMALI

Kuşun korunması gerektiğini vurgulayan kuş gözlemcisi Emin Yoğurçuoğlu, Filistin nektarkuşunun bölgedeki savaş nedeniyle yaşam alanları kalmadığı için Türkiye’ye gelmiş olabileceğini belirtti.