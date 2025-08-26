Filistinlilere, Gıda Yardımı Yapıldı

GAZZE’DE AÇLIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Gazze, yoğun saldırılar ve abluka altında zor günler geçiriyor. İsrail, bölgeye gıda yardımlarının girişine izin vermiyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölenlerin sayısına dair son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İsrail’in devam eden yoğun saldırılarının açlıktan can alanların sayısını artırdığı belirtildi. Son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenmeden 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

AÇLIKTAN KAYBOLAN CANLAR

Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplam 303’e ulaştığı vurgulandı. Gazze Şeridi’nde yaşanan gıda krizinin etkileri ciddi boyutlara ulaşıyor ve Filistinlilerin yaşam koşulları giderek daha da zorlaşıyor. İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mücadele ediyor.

GIDA YARDIMINA ULAŞMAYA ÇALIŞANLAR

İsrail’in saldırıları ve derinleşen insani kriz, Gazze’deki gıda kıtlığını artırıyor. Filistinliler, bir tencere yemek alabilmek için aşırı sıcak altında uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Gazze kentinde, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı sırasında bir araya gelen Filistinliler, yiyecek almak için yoğunluk oluşturuyor. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.