Filiz Akın Sessizce Toprağa Verildi!

ÜNLÜ OYUNCU FİLİZ AKIN’IN VEFATI

Türk sinemasının önemli simalarından biri olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Sinema dünyasında bıraktığı derin izlerle tanınan Akın, hayranları ve sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle anılıyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akın’ın vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Filiz Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.