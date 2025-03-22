Filiz Akın Yeşilçam’ın Efsanesi, Vefat Etti

YEŞİLÇAM’DA BÜYÜK KAYIP

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından biri daha hayata veda etti. Yaklaşık bir süredir hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın, yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Sağlık Bakanlığı, resmi X hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, son döneminde zatürre tedavisi alıyordu.

ACI HABERİ SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK SEVDİĞİ FİLMLER

Filiz Akın, toplam 117 filmde rol aldı. Bir röportajında; “Ankara Ekspresi, Umutsuzlar ve Utanç filmlerinin kendisinde iz bıraktığını” belirtti. Ayrıca, “Kraliçeden yankesiciye, cambazdan balerine, şarkıcıdan karateciye kadar çok farklı tipleri oynadığım için hiçbir rolde aklım kalmadı.” şeklinde ifadeler kullandı.

MERYL STREEP HAYRANIYDI

Akın, Meryl Streep’in en hayranı olduğu oyuncu olduğunu belirtti. “Bir tek onun ‘Devil Wears Prada’; bir de Dian Keaton’un Jack Nickholson ile bir filmi vardır ‘Aşkta Her Şey Mümkün’. Bu rollere imrenmişliğim vardır o kadar.” diye ekledi.

FİLİZ AKIN KİMDİR

Filiz Akın, doğum adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Türk sinemasının “asil, modern, kentli ve zarif yüzü” olarak tanınan Akın, “beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı” gibi sıfatlarla anıldı. Kariyerinin başlarında şımarık zengin kız rollerini canlandıran isim, zamanla masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerini canlandırarak Türk sinemasında “sarışın esas kadın” sayfasını açtı.

EN BEĞENİLEN FİLMLERİ VE ÖDÜLLERİ

Karakter derinliği taşıyan rollerdeki performanslarıyla dikkat çeken Akın’ın önemli filmleri arasında Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim yer alıyor. “Ankara Ekspresi” filmindeki “Hilda” karakteriyle 1971 yılında kariyerinin tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmış, 2000’li yıllarda birçok onur ödülüne değer görülmüştür. Ayrıca, Akın, döneminde “Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu” unvanına sahip olmuştur.

ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

Filiz Akın’ın önemli filmleri şu şekildedir:

1962: Akasyalar Açarken, 1962: Şehvet Uçurumları, 1962: Battı Balık, 1962: Sahte Nikâh, 1962: Aşk Merdiveni, 1963: Bekarlık Sultanlıktır, 1963: Beyoğlu Piliçleri, 1963: Kızlar Büyüdü, 1970: Ankara Ekspresi, 1971: Umutsuzlar, 1972: Utanç, 1973: Acı Hayat, 1989: Geçmiş Bahar Mimozaları, 2011: Gün Akşam Oldu.