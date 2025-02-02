Film, Rotterdam Festivali’nde Dünya Prömiyerini Yapacak

FİNANSAL DESTEKLE HAZIRLANAN FİLM

Kültür Bakanlığı’nın desteklediği ve Türkiye, Almanya ile Bulgaristan ortak yapımı olan film, festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Filmin başrollerini Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş yer alıyor.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN İLHAM ALINDI

Diyarbakır’da çekimleri tamamlanan film, senaryosunu gerçek bir karakterden ilham alarak oluşturuyor. Seyyar bir sokak köftecisinin uçma tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Köfteci Kadir ve ailesinin hikayesi, mizahi bir dille izleyiciye aktarılıyor.