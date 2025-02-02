More
Gündem

Film, Rotterdam Festivali’nde Dünya Prömiyerini Yapacak

film-rotterdam-festivali-nde-dunya-promiyerini-yapacak

FİNANSAL DESTEKLE HAZIRLANAN FİLM

Kültür Bakanlığı’nın desteklediği ve Türkiye, Almanya ile Bulgaristan ortak yapımı olan film, festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Filmin başrollerini Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş yer alıyor.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN İLHAM ALINDI

Diyarbakır’da çekimleri tamamlanan film, senaryosunu gerçek bir karakterden ilham alarak oluşturuyor. Seyyar bir sokak köftecisinin uçma tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Köfteci Kadir ve ailesinin hikayesi, mizahi bir dille izleyiciye aktarılıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Toroslar Belediyesi 50 Personel Alımı Yapacak

Mersin Toroslar Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla 50 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru ve detaylar için ilgili ilanı kontrol edebilirsiniz.
Flaş

Nursema’nın Aşkını Firaz İle Yaşaması Bekleniyor

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nursema rolüyle Saba Tümer'in programına katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.