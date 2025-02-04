FIM Dünya Kar Motosikleti Tanıtım Toplantısı Yapıldı

DÜNYA KAR MOTOSİKLET ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ

Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, 15-16 Mart tarihleri arasında Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen bu prestijli ekstrem spor organizasyonu, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yardımlarıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Finlandiya’dan sonra ikinci etap olarak Erciyes’te organize edilecek.

KATILIMCI ÜLKELER VE SPORCULAR

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD gibi ülkelerin de bulunduğu 12 ülkeden yaklaşık 40 kar motosikleti sporcusu katılıyor. Geçen yıl Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezlerinden Kayseri ve Erciyes’te ilk kez yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla birlikte 850 milyon kişiye ulaştı.

Erciyes Kayak Merkezi, 41 farklı kayak pistiyle geçen yıl Dünya Şampiyonası’nın düzenlenmesine büyük katkı sağlayan altyapısıyla uluslararası otoritelerden tam not aldı. Bu yıl şampiyonanın TV yayınlarıyla birlikte 86 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Şampiyona ile ilgili yapılan tanıtım toplantısına Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ile birçok davetli katıldı.