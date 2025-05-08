Final Adı Belli Oldu. PSG Kazandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MÜCADLESİ

Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiliz kulübü Arsenal’i evinde ağırladı. Maçın 27. dakikasında Fabian Ruiz’in attığı golle PSG, 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

PENALTI FIRSATI DEĞERLENDİRİLEMEDİ

İkinci yarıya geçildiğinde, 66. dakikada Paris Saint-Germain bir penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası hakem Felix Zwayer, PSG lehine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Vitinha’nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Ardından, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin attığı golle Fransız ekibi farkı 2’ye çıkardı. Maçın 76. dakikasında Arsenal’den Saka’nın attığı golle durum 2-1’e geldi. İki takımın da ilerleyen dakikalardaki çabaları sonuçsuz kalınca PSG, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Paris Saint-Germain ilk maçı da 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı ve şimdi Inter ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.