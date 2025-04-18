Final Yeri Değişebilir, TFF Duyurdu

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ İÇİN YENİ DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yarışmalar sürerken, finalin Eskişehir’de gerçekleştirileceği bilgisi verilmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, finalin düzenleneceği şehir ve stadyum hakkında yeni bir değerlendirme yapma kararı aldığını açıkladı.

YENİ ŞEHİR VE STADYUM BELİRLENECEK

TFF’nin açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği’nin 17 Nisan 2025 tarihli ‘Müsabaka Yer Değişikliği’ konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.