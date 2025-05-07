Finalin Adı Belli Oldu, PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİ: PSG-ARSENAL MAÇI

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiliz takımı Arsenal’i ağırladı. 27. dakikada Fabian Ruiz’in attığı golle PSG, maça 1-0 önde başladı. İlk yarıda bu skor değişmedi ve devre bu şekilde tamamlandı.

PENALTI KAÇTI, GOL GELDİ

İkinci yarının 66. dakikasında Paris Saint-Germain penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası hakem Felix Zwayer, PSG lehine penaltı kararını verdi. Vitinha, topun başına geçerek vuruşunu yaptı fakat kaleci Raya, topu çıkarmayı başardı. 72. dakikada Achraf Hakimi’nin golü ile PSG, skoru 2-0’a taşıdı. 76. dakikada Arsenal’dan Saka, attığı golle durumu 2-1 yaptı. Ancak, kalan zaman diliminde her iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve Paris Saint-Germain, maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

FINALDE INTER İLE KARŞILAŞACAK

İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, böylece finale adını yazdırdı ve rakibi Inter oldu. Devler Ligi finali ise 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.