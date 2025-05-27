Finans Devleri Dolar Tahminlerini Yükseltti

ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Türkiye’deki yüksek enflasyon, faiz politikaları ve siyasi gelişmeler Türk Lirası’nda değer kayıplarına yol açıyor. Türk Lirası’ndaki bu sert düşüşler, döviz kurlarında da sürekli yükselişleri beraberinde getiriyor. Döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ardından büyük bankalar, sene sonu dolar/TL tahminlerini üst seviyelere çıkardı. Küresel piyasalarda Türk Lirası’nda değer kaybı beklenirken, dolar/TL tahminleri 43,50 TL ile 48,33 TL arasında değişim gösteriyor.

Küresel BANKALARIN YENİ TAHMİNLERİ

Türkiye’deki ekonomik dengesizliklerin etkileri doğrultusunda uluslararası bankalar tahminlerini revize etti. Bankaların güncel beklentileri şöyle: * Bank of America (BofA), 1 yıl sonra dolar/TL’nin 43,83 TL olacağını tahmin ediyor. * Citigroup, 12 aylık tahminini 44,88 TL seviyesine yükseltti. * Deutsche Bank, kurun 1 yıl içinde 48,33 TL’ye ulaşacağına inanıyor. * Goldman Sachs, doların 45 TL seviyesine varacağını öngörüyor. * JPMorgan, 12 ay sonra dolar/TL’nin 43,50 TL seviyesinde olacağını tahmin ediyor. * UBS ise en yüksek tahminlerinden biriyle kuru 45,33 TL olarak öngörüyor.

DOLAR/TL KURUNDAKİ SON GELİŞMELER

Dolar/TL kuru yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Haftanın ikinci işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, önceki günü 38,80 ile 39,03 aralığında kapattı ve bu günü 38,89 TL seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününde ise 39,06 lirayı gördükten sonra öğlen seansında 13.45’te 39,00 TL düzeyinde işlem görüyor.