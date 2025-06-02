Finans Uzmanından Altın Uyarısı: Düşüş Olabilir

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları alım yapma konusunda belirsizliğe itiyor. Bu durum üzerine Finans Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının seyrinin ne yönde gideceği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

PİYASADA HAREKETSİZLİK DEVAM EDİYOR

Memiş, ons ve gram altına dair değerlendirmelerini aktardı. Son zamanlarda altın fiyatlarında gözlemlenen durağanlığın piyasada bir dinlenme modunu işaret ettiğine vurgu yaptı. Yatırımcıların bu dönemlerde temkinli olmasının önemli olduğunu belirtti.

ONS ALTINDAKİ BEKLENTİLER

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinden kapandığını ve dar bir bant içinde sıkıştığını ifade ederek, “Gelgitler yaşıyor” dedi. Yatırımcılara şu an için izleme pozisyonunu korumalarını önerdi.

GRAM ALTINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ARALIK

Gram altın fiyatları konusunda da bilgi veren Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının takip edilmeye devam ettiğini belirtti. Kurban Bayramı öncesi TL bazında hareketlilik beklediğini söyleyen Memiş, bu süreçte altın bozumlarında makas aralığının genişleyebileceğini ve fiyatların aşağıda seyredebileceğini öngördü. Ayrıca, gram altının 4 bin 100 TL altına gelmesini beklediğini, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu ve “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” dedi. Fiyatlardaki olası düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini de ifade etti.