Finans Uzmanından Altın Uyarısı Geldi

ALTINDAKİ DALGALANMALAR VE YATIRIMCILAR

Altın fiyatlarının dalgalanmaları, yatırımcılar için alım yapma konusunda belirsizlik yaratıyor. Finans Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

KİTLESEL DURAĞANLIK SÜRECİ

Memiş, ons ve gram altın hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altın piyasasında gözlemlenen durağan seyirle ilgili olarak, piyasanın dinlenme modunun devam ettiğini ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

ONS ALTINDA BEKLENEN DÜŞÜŞ

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını, dar bir bant aralığında sıkıştığını belirterek “Gelgitler yaşıyor” dedi. Yatırımcılara şu anda izleme pozisyonunu korumalarını önerdi.

GRAM ALTIN FİYAT PAZARI

Gram altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının izlenmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Kurban Bayramı öncesinde TL bazlı hareketlilik bekleniyor ve bu dönemde altın bozumlarında makas aralığının açılabileceği öngörülüyor. Gram altının 4 bin 100 TL altına inmesini bekleyen Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyerek fiyatlardaki muhtemel düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini söyledi.