Finans ve Borsa Gelişmeleri Öne Çıktı

BIST100 KAPANIŞI VE İŞLEM HACMİ

BIST100 endeksi, günü %1,06 oranıyla 105,80 puan düşerek 9.845,85 puandan tamamladı. Gün içerisinde işlem hacmi ise 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı işgücü istatistiklerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık bir azalma ile %8,5 seviyesine geriledi.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 5-6-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 3.257.325.122 TL olarak belirlendi.

Enda Enerji Holding AŞ’nin halka arz büyüklüğü 1,52 milyar TL oldu. İlk olarak planlanan 1 milyar 744 milyon TL olarak belirlenen halka arz büyüklüğü, 12.380.316 TL nominal değerli kısmın satışının iptali nedeniyle 1 milyar 528,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

COMMERZBANK’TAN TCMB ANALİZİ

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk lirasının bir gecede dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti. Ayrıca, TCMB’nin yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını daha da düşürebileceği nedeniyle önümüzdeki aylarda artan volatilite ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

GRAIN TÜRK’ ÜN İŞTİRAKİ HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

GrainTürk Holding’in tamamen kendisine ait olan Özova Tarım, halka arz sürecine resmen başlamış durumda.

ŞİMŞEK’TEN EKONOMİDE KARARLILIK MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve işgücü istatistiklerine dair değerlendirmelerinde, “Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü” dedi.