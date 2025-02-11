Finans ve Borsa Günlük Özet Haberleri

BIST100 ENDİKSI GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI

BIST100 endeksi günü %0.38 oranında, 36.94 puan artışla 9.882,79 puandan kapattı. Bu işlem döneminde toplam işlem hacmi 83,417 milyar TL oldu. Piyasa, finans ve borsa ile ilgili önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı.

BULLS GSYO’NUN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI

SPK’nın geçtiğimiz hafta onay verdiği Bulls GSYO’nun onaylı izahnamesi bugün yayımlandı. Yayınlanan izahnameye göre, talep toplama tarihlerinin 14 Şubat Cuma ve 17 Şubat Pazartesi olarak belirlendiği bildirildi.

SABANCI HOLDİNG HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYAT AÇIKLANDI

PhilipCapital, SAHOL-Sabancı Holding için hedef fiyatını 175,30 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” şeklinde açıkladı. Ayrıca, Yapı Kredi Yatırım, BİM (BIMAS) hisse senedi için hedef fiyatını 844,00 TL olarak korudu ve tavsiyesi “al” olarak belirtildi.

Son dönem yatırımcı taleplerinin karışık seyretmesi sebebiyle SPK, bazı halka arz başvurularının nihai onaylarını ertelemeyi değerlendiriyor. Bu durum, 2024’teki yavaşlamanın ardından halka arzlarda başlayan toparlanmayı riske atabiliyor.

JP MORGAN’DAN YÜKSELEN TAVSİYELER

JPMorgan, Anadolu Efes (AEFES) ve Ford Otosan (FROTO) tahvilleri için tavsiyelerini yükseltti. Anadolu Efes’in 2028 vadeli ve Ford Otosan’ın 2029 vadeli tahvilleri için tavsiyelerini “nötr” seviyesine çıkardı.

ELON MUSK’TAN OPENAI’A CİDDİ TEKLİF

ABD’li milyarder Elon Musk’nın liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif sunduğu öne sürüldü.