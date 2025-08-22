Finansal Hizmetler Güven Endeksi Takip Edilecek

PİYASALARDA FOCUS

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Ülke içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yapı ruhsatı izinleri, kurulan şirket sayısı ve yabancı ziyaretçi istatistikleri takip ediliyor. Yurt dışında ise Almanya’nın tüketici fiyatları verileri dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili olarak beklenmedik bir açıklama yaparak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” ifadelerini kullandı. Trump, Washington’da görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek alınan önlemleri denetledi. Ayrıca, içinde İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 21 ülke, ortak bir duyuru yaparak İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’yi ele geçirme planlarını onayladığını açıklayarak, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” dedi.