finansal-veriler-ve-piyasa-beklentileri

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’de gerçekleştireceği konuşmaya odaklanıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yapı ruhsatı izinleri, açılan şirket sayısı ve yabancı ziyaretçi istatistikleri takip ediliyor. Yurt dışında, Almanya’nın tüketici fiyatları dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaparak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” şeklinde yorumda bulundu. Trump, Washington’da görevli kolluk kuvvetleri personelini ziyaret ederek güvenlik önlemlerini denetledi.

İSRAİL’İN EYLEMLERİ

Aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 21 ülke, ortak bir yazılı açıklama yaparak, İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını ifade ederek, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” dedi.