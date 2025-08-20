Finlandiya’da Milletvekili İntihar Etti

HAYATINI KAYBEDEN SDP MİLLETVEKİLİ

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek yaşamını yitirdiği bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, ilk döneminde Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen yaptığı açıklamada, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” dedi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Peltonen, son haftalarda Instagram hesabında böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve daha sonra geçirdiği enfeksiyon sebebiyle meclis görevine ara verdiğini paylaşmıştı. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oy alarak parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde görev yapıyordu. Ayrıca Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapmış ve tarihte en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olmuştu.

POLİTİKALARDAN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya hesabından Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak anarak ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da genç vekilin ölümünün kendisini derinden sarstığını ifade etti. Peltonen’in ölüm nedeni ise otopsi süreci tamamlanana kadar kesin olarak açıklanmayacak.

FİNLANDİYA’DAKİ İNTİHAR ORANLARI

Finlandiya, halk sağlığına dair verilerde Avrupa Birliği ve OECD ortalamalarının üzerinde seyreden intihar oranlarıyla dikkat çekiyor. 2021 yılında Finlandiya’da her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sı yaşamına son verdi. 2022 yılında ise ülkede toplam 740 intihar vakası kaydedildi. 2022’deki intiharların 556’sı erkek, 184’ü kadın olup, en yüksek vaka sayısı 40-64 yaş aralığında görüldü.