Finlandiya’da Milletvekili İntihar Etti

EEMELI PELTONEN’İN İNTİHARI

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek hayatını kaybettiği bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, ilk döneminde Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” şeklinde açıklama yaptı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Peltonen, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz haftalarda böbrek hastalığı sebebiyle tedavi gördüğünü ve ardından yaşadığı enfeksiyon nedeni ile meclis görevine ara verdiğini duyurmuştu. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oy alarak parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde aktif olarak görev yapıyordu. Bunun yanı sıra, Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi ve tarihte en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olarak biliniyordu.

TAZİYE MESAJLARI

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya hesabında Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak tanımladı ve ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da genç vekilin vefatının kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Peltonen’in kesin ölüm nedeni otopsi süreci tamamlanana kadar açıklanmayacak.

FİNLANDİYA’DA İNTİHAR ORANLARI

Finlandiya, halk sağlığına dair verilerde AB ve OECD ortalamalarının üzerinde intihar oranları ile öne çıkıyor. 2021 yılında ülke genelinde her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sı yaşamına son verdi. 2022’de ise toplamda 740 kişi intihar etti. Bu intiharların 556’sı erkek, 184’ü kadın olarak kayıtlara geçti. En yüksek vaka sayısı ise 40–64 yaş grubunda görüldü.