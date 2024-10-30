Firari Hükümlü Yakalandı, Adresten Tutuklandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarı elde etti. ‘Hırsızlık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ dahil olmak üzere toplamda 5 ayrı suçtan 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisinin saklandığı yer tespit edildi.

OPERASYON BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.