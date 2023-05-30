Fırat Tanış sevgilisiyle el ele

Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile ilk kez el ele görüntülendi.

Ekranların sevilen oyuncularından Fırat Tanış, yeni sevgilisi İklim Tamkan ile ilk kez el ele görüntülendi.

Oyuncu Fırat Tanış, eşi Kübra Tanış’tan boşandıktan kısa süre sonra adının aşk dedikodularına karıştığı İklim Tamkan ile önceki akşam Cihangir’de ilk kez ele ele görüntülendi. Tanış, daha önce İklim Tamkan’la aşk yaşadığı haberlerini, “Arkadaşız” diyerek inkar etmişti.

Fırat Tanış, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Kübra Tanış ile Şubat 2022’de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftin kızları Zeyno’nun velayeti annesine verilmişti. Mahkeme, oyuncunun eşine nafaka ödemesine hükmetmişti.

GİZEMLİ KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Tanış, Nisan 2021’de sarışın kız arkadaşı ile birlikte Etiler’de objektiflere yansımıştı. Bir mekandan çıkan ikili, yürüdükleri sırada çekildiklerini fark edince rahatsız olmuştu. Muhabirlerin yanındaki hanımefendiyi sorduğu oyuncu, sessiz kalmayı tercih etmişti. Yollarına devam eden çift, bir süre yürüdükten sonra cadde üzerinde bulunan bir binaya girmişti. Tanış’ın gizemli arkadaşının piyanist İklim Tamkan olduğu ortaya çıkmıştı.

NİŞANTAŞI’NDA SARMAŞ DOLAŞ

İklim Tamkan’la aşk yaşadığı haberlerini, “Arkadaşız” diyerek inkar eden Fırat Tanış, Ekim 2022’de Nişantaşı’nda yakayı ele vermişti. Çift, bir restoranda yemek yedikten sonra mekandan sarmaş dolaş çıkıp, yakınlardaki bir kozmetik mağazasına girmişti.

SEVGİLİLER İLK KEZ EL ELE

Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir’de bir mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere yakalandı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yan yana gelmeyen oyuncu, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Fırat Tanış, “Arkadaşlar her şey yolunda, dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz” açıklamasını yaptı.