Fırtına Nedeniyle BUDO Seferleri İptal Edildi

ELVERİŞSİZ HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi’nde yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat itibarıyla sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı yapıyor. Genel müdürlükten gelen bilgilere göre, Marmara’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkisi göstermesi bekleniyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER AÇIKLANDI

Yaşanan elverişsiz hava şartları dolayısıyla BUDO aşağıdaki seferleri iptal ediyor: 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).