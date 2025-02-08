Fırtına Nedeniyle Gökçeada Feribot Seferleri İptal

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Gökçeada ilçesine bugün planlanan tüm feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştiren GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde meydana gelen olumsuz hava koşulları dolayısıyla feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında bugün düzenlenmesi beklenen tüm feribot seferleri iptal ediliyor. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 18.00’de, Geyikli’den ise saat 19.00’da yapılması gereken seferler de gerçekleştirilemeyecek.