Fırtına ve Sağanak İçin Sarı Alarm

KUZEYLI RÜZGAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle 30 şehirde sarı kodlu uyarı yaptı. Sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sarı Kodlu Uyarının Verildiği İller

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında şunlar bulunuyor: Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu şu şekilde öngörülüyor:

İSTANBUL VE ANKARA HAVA DURUMU

İstanbul’da sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor ve rüzgar kuzey yönlerden 50-70 km/s hızında esecek. Ankara’da ise parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülebiliyor.

İZMİR’DE HAVA GÖRÜNÜMÜ

İzmir’de sabah saatlerinde bulutlu, öğleden sonra ise hafif sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta kuvvette esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların etkili olacağı bölgeler için uyarılarda bulundu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli’de kuvvetli yağmur bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunuyor. Marmara ve Kuzey Ege’de ise fırtınanın 70 km/s hıza kadar ulaşması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.