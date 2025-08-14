Fırtına Ve Sıcak Çarpması Uyarısı!

YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları kendini göstermeye devam ediyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakimken, batı ve güney bölgelerde güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına olabileceği uyarısı yapıldı.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuz durumlar oluşturabileceği konusunda uyarılara neden oldu.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı görülüyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık, kuzeyin zamanla parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Balıkesir 34°C, Çanakkale 32°C, Edirne 34°C ve İstanbul 30°C olarak ölçülüyor.

Ege bölgesinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Afyonkarahisar 37°C, Denizli 40°C, İzmir 36°C ve Muğla 38°C sıcaklıkları öngörülüyor.

Akdeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Adana 42°C, Antalya 38°C, Hatay 38°C ve Isparta 39°C olarak sıcaklıkların olması bekleniyor.

İç Anadolu bölgesinde de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 36°C, Eskişehir 38°C, Konya 37°C ve Yozgat 31°C olarak sıcaklık tahminleri bulunuyor.

Batı Karadeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık hava hakim. Bolu 35°C, Düzce 33°C, Sinop 34°C ve Zonguldak 26°C olarak ölçülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı bulutlu, iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava durumu öngörülüyor. Amasya 35°C, Rize 29°C, Samsun 30°C ve Trabzon 29°C olarak sıcaklık tahminleri mevcut.

Doğu Anadolu bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Erzurum 31°C, Kars 29°C, Malatya 37°C ve Van 30°C sıcaklıkları tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava olması bekleniyor. Diyarbakır 42°C, Gaziantep 41°C, Mardin 39°C ve Siirt 41°C tahmin ediliyor.