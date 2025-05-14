Fitch: ABD-Çin Anlaşması Ticaret Savaşını Sonlandırmıyor

TİCARET SAVAŞINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin küresel ekonomiyi önemli ölçüde rahatlattığını, ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini belirtiyor. ABD ve Çin, uyguladıkları gümrük vergilerini üç ay süresince düşürme konusunda bir çözüme ulaştı. Fitch, bu adımın iki ülkenin ekonomik çöküşü önleme konusundaki iradesini gösterdiğini ifade ediyor. Önceki ay Fitch, yüksek gümrük vergilerinin ABD-Çin ticaretine zarar vereceğini öngörerek 2025 küresel büyüme tahminini revize etti.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE KESİNTİ RİSKİ

Anlaşma sonrası ABD’nin ortalama tarife oranı %23’ten %13’e inse de, bu oran yine de geçen yılki %2,3 seviyesinin çok üzerinde kalıyor. Fitch, ABD-Çin anlaşmasının ticaret savaşının sona erdiğini göstermediğini vurgularken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’e bağımlılığı azaltmaya yönelik açıklamalarına dikkat çekiyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi oranı %31,8 seviyesinde ve Trump yönetimi, ithal ikamesi politikalarını devam ettirerek ABD imalatını artırma ve ticaret açığını azaltma hedefinde bulunuyor. Fitch, bu durumun ticaret akışları ve tedarik zincirlerinde daha fazla kesinti yaratabileceğini belirtmekte.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENEBİLİR

Fitch, yüksek tarife beklentileri sonucunda ithalatta yaşanan artışın ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına neden olduğunu ifade ediyor. Ticaret verilerinin önümüzdeki çeyreklerde dalgalı bir seyir izlemesi beklenirken, ABD-Çin müzakerelerindeki belirsizliğin küresel yatırımlar üzerindeki baskıyı sürdüreceği vurgulanıyor. Haziran ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, bu yeni gelişmelerin göz önünde bulundurulacağı ve ticari gerilimlerin azalması durumunda küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü olarak revize edilebileceği belirtiliyor.