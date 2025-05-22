Fitch, Çin’in Büyüme Tahminini Revize Etti

ÇİN’DEKİ BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜYOR

Fitch’in Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre, revizyonun temel sebebi Çin’in büyüme tahmininin yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşmesi oldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDEKİ FARKLIŞIKLAR

Raporda belirtilen değişikliklerle bazı ülkelerin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, diğer bazı ülkeler için yukarı yönlü güncellemeler yapılıyor. Meksika’nın büyüme tahmini yüzde 2,0’dan yüzde 1,8’e; Endonezya’nın tahmini yüzde 4,9’dan yüzde 4,7’ye; Güney Kore’nin tahmini yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a çekiliyor. Diğer yandan Hindistan’ın büyüme tahmini yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e; Polonya’nın tahmini yüzde 3,0’dan yüzde 3,2’ye; Brezilya’nın tahmini ise yüzde 1,7’den yüzde 2,0’ye yükseliyor. Rusya’nın büyüme tahmini de yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye güncelleniyor.

TÜRKİYE VE GÜNEY AFRİKA’DA DEĞİŞİM YOK

Fitch, Türkiye ve Güney Afrika için büyüme tahminlerini değiştirmedi. Türkiye’nin orta vadeli büyüme tahmini yüzde 4,1 olarak korunurken, Güney Afrika’nın tahmini ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.