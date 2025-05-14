Fitch’ten Türk Bankaları İçin Uyarı

Türk Bankalarının Net Faiz Marjı Artışı

Fitch Ratings, gerçekleştirdiği “Türk Bankaları Gözlem” raporuyla, Türk bankalarının net faiz marjlarının, menkul kıymet getirilerindeki artışla birlikte 2024’ün dördüncü çeyreğinde kısmen toparlandığını aktarıyor. Ortalama sorunlu kredi (TGA) üretme oranının düştüğünü, ancak yeni TGA girişlerinin hâlâ yüksek kaldığını belirtiyor. Fitch, “Siyasi belirsizlik 2025’in ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi ya da politika yönündeki değişim bankaların refinansman risklerini artırabilir” ifadesini paylaşıyor.

Bankaların Kâr Oranları ve Gelecek Beklentileri

Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7’ye yükseldiği bilgisini veriyor. Raporda, “Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025’in ilk çeyreğinde de devam etti, ancak yüksek seyrin süreceği TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz” deniyor.

Kredi Büyümesi ve Dezenflasyon Süreci

Kredi büyümesinin, 2024’ün dördüncü çeyreğinde kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığını belirtiyor. Fitch, “Yabancı para cinsinden kredi büyümesi dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.