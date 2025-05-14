Fitch’ten Türk Bankalarına Siyasi Uyarı

FİTCH RATING’İN RAPORU VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Fitch Ratings, “Türk Bankaları Gözlem” başlıklı raporunu yayınlayarak Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM) menkul kıymet getirilerindeki artışla birlikte 2024 dördüncü çeyrekte hafif bir toparlanma yaşadığını bildirdi. Raporda, ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığı ancak yeni TGA girişlerinin yüksek oranda devam ettiği ifade ediliyor.

SİYASİ BELİRSİZLİK ETKİLERİ

Fitch, “Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir” şeklinde bir açıklama yaptı. Bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin katkısıyla yüzde 4,7’ye yükseldiğini vurguladı.

KREDİ BÜYÜMESİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Fitch’e göre, bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam ediyor; fakat daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından, bu iyileşmenin yavaşlayacağı bekleniyor. Kredi büyümesinin 2024 dördüncü çeyrekte, kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığı değerlendirilirken, yabancı para cinsinden kredi büyümesinin dolar bazında yüzde 1,5’e gerilediği kaydedildi.

YASAL SINIRLAMALAR VE DEZENFLASYON

TL kredi büyümesinin ise yüzde 7,9’a yükseldiği bildiriliyor. Ayrıca, yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceği öngörülüyor.