Fitch’ten Türk Bankalarına Uyarı: Siyasi Riskler Artıyor

NET FAİZ MARJLARINDAKİ ARTIS

Fitch Ratings, yayımladığı “Türk Bankaları Gözlem” raporunda, Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM), menkul kıymet getirilerindeki artışla birlikte, 2024 dördüncü çeyrekte hafif bir toparlanma gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığını fakat yeni TGA girişlerinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini aktarıyor. Fitch, “Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir” diyor.

FAALİYET KÂRINDAKİ İYİLEŞME

Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşme sayesinde yüzde 4,7’ye yükseldiğini vurguluyor. Ayrıca, “Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam etti, ancak daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.

KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA

Kredi büyümesinin 2024 dördüncü çeyrekte kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığını ifade eden Fitch, “Yabancı para cinsinden kredi büyümesi de dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.