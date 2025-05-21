Fitch, Türkiye İçin Beklentisini Korudu

FITCH RATINGS’İN RAPORUNDAN DÜŞÜŞ

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, 10 gelişmekte olan ülke için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının, GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4,0’dan yüzde 3,9’a düştüğünü duyurdu. Fitch, “Bu durum, 2023 yılında yayınlanan bir önceki raporda yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürülen Çin’deki düşük potansiyel büyümeyi yansıtıyor” açıklamasında bulundu. Meksika, Endonezya ve Kore’deki potansiyel büyüme tahminlerinin de düşürüldüğü ancak Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan’daki yukarı yönlü revizyonlarla dengelendiği belirtiliyor. Fitch, “Ağırlıklandırılmamış bazda, ortalama EM10 potansiyel büyümesi artık yüzde 3,1’dir” ifadesini kullandı.

BEKLENTİLERİN SABİT KALMASI

Fitch, önümüzdeki beş yıl için arz yönlü potansiyel büyüme tahminlerini Endonezya (bir önceki rapordaki yüzde 4,9’dan yüzde 4,7’ye), Meksika (yüzde 2,0’dan yüzde 1,8’e) ve Kore (yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a) için düşürdü. Fitch, “Bununla birlikte, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Polonya için tahminlerimizi yükselttik; sonuncusu sermaye derinleşmesinin daha büyük katkısından faydalanıyor” dedi. Hindistan’ın tahminini yüzde 6,4 (yüzde 6,2’den) ve Brezilya’nın tahminini yüzde 2,0 (yüzde 1,7’den) yükseltti. Rusya’nın tahmini yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye, Polonya’nın tahmini ise yüzde 3,0’dan yüzde 3,2’ye revize edildi. Fitch, Güney Afrika ve Türkiye için beklentisini, sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 4,1 olarak korudu.