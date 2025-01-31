Fitch Türkiye’nin Kredi Notunu Açıkladı

KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti. Bu bilgiyi açıklayan Fitch Ratings, Türkiye ekonomisini yeniden değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB-” ve not görünümünün “durağan” olduğu belirtildi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen yıl aralık ayından itibaren arka arkaya iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne girdiği ve politika faizinin yüzde 45’e düşürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28’e inmesinin beklendiği ifade edildi.

Fitch’in verilerine göre, ortalama yıllık enflasyonun 2024’teki yüzde 60,2 seviyesinden önemli bir azalmayla bu yıl yüzde 32,8’e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, uluslararası rezervlerin geçen yıl 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştığı ve bu sürecin kompozisyonunun önemli ölçüde iyileştiği vurgulandı. Pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari açıkların ve sermaye girişlerinin dış tamponlardaki iyileşmenin sürdürülebilirliğini destekleyebileceği bildirildi.

EKONOMİK BÜYÜME PROJEKSİYONU

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,9’a yavaşlayacağı, sıkı para politikasının devam etmesi, mali konsolidasyonun önemli ölçüde sağlanması ve ılımlı asgari ücret artışının etkisiyle 2025’te de yüzde 2,6 seviyelerinde kalmasının beklendiği belirtildi. Avrupa Birliği’nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği de ifade edildi.

Fitch Ratings, en son geçen yıl eylülde Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, not görünümünü “durağan” olarak belirlemişti.