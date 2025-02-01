Fitch, Türkiye’nin Kredi Notunu Korudu

FITCH RATINGS’İN DEĞERLENDİRMESİ

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşünü kamuoyuna duyurdu. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasına göre, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu “BB-“, not görünümü ise “durağan” olarak teyit edildi.

POLİTİKA FAİZİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 2022 yılının aralık ayından itibaren arka arkaya iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiği ve böylece parasal gevşeme döngüsünü başlattığı hatırlatıldı. Politika faizinin yüzde 45’e düşürüldüğü ve 2025 sonuna kadar bu oranın yüzde 28’e çekilmesinin beklenildiği vurgulandı.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Fitch’in açıklamasında, 2024 yılı için ortalama yıllık enflasyonun yüzde 60,2 seviyesinden dikkat çekici bir azalma ile bu yıl yüzde 32,8’e gerilemesinin öngörüldüğü bilgisi verildi. Türkiye’nin kredi notu en son 2022 yılı eylül ayında “B+” seviyesinden “BB-” seviyesine yükseltilmişti ve not görünümü ise “durağan” olarak belirlenmişti.