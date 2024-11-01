Fiyat Artışından Kaçış: Emlakçı Yöntemi

EMLAKÇILAR YENİ HİLELER BULDU

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza uygulamaya başlayınca emlakçılar yeni bir yol buldu. Emlakçılar artık aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktansa, mevcut ilanı silip, aynı evi daha yüksek bir fiyatla yeniden sistemde yayımlamaya yöneliyor.

SİL-YENİDEN EKLE MODELİ PREVALANS GÖSTERİYOR

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, emlakçılar mevcut ilanları silip yeni fiyatlarla yeniden ilan girişi yapıyor. Bu durumu dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar” dedi. Akçam, bu uygulamanın yanı sıra belirtmiş olduğu önemli bir noktaya dikkat çekti: “Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın.”