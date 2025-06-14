Fiyatlar Arttı, Motorin Zamlandı!

İSRAİL-İRAN KRİZİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Orta Doğu bölgesinde yaşanan İsrail ve İran arasındaki kriz, uluslararası petrol fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Türkiye’de ise bu artışın doğrudan etkileri henüz pompa fiyatlarına yansımadı. Ancak, Brent petrol ile döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle daha önce belirlenen fiyat artışları hayata geçirildi. Bu kapsamda, dün benzine uygulanan zamdan sonra bu gece motorin fiyatlarına da zam yapıldı.

MOTORİNE ZAM GELDİ

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatı 1,46 TL artarken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı da 1,49 TL yükseldi. Vatandaşlar, “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla yeni fiyatları araştırmaya başladı. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara:

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir:

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel unsur rol oynuyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak hesaplanıyor. Elde edilen maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.