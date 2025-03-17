Flash Tv Sahibi Yasa Dışı Bahisten Tutuklandı

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis konusunda gerçekleştirdiği operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 21 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, Erkan Kork’un “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından örgüt lideri olduğu iddiaları dikkat çekti.

ORGANİZE SUÇLAR DOSYASI

Dosyada yer alan iddialara göre, Erkan Kork, 2014 yılında “TroyinBilişim” isimli şirketle finansal sektörde yer aldı ve yasa dışı bahis faaliyetlerine başladı. Elde edilen gelirlerle, “Payfix” adında örgütsel bir sistem oluşturduğu savunuluyor. Payfix firması aracılığıyla yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainlerin entegre edildiği finansal yazılımlar geliştirildi. Bunun sonucunda, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi.

PARA NAKLİNDE HİZMET VERİLDİ

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli yaparken, finansal güvenlik hizmeti sağladı. Üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesapları açılarak, buradan elde edilen gelirlerin buralarda dolaştırıldığı ifade ediliyor.

MASAK VE TCMB RAPORU

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veritabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesap oluşturduğu açıklandı. Hesaplardan 855’inin ise yasa dışı bahisle bağlantısının riskli olduğu belirtildi.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve belirtilen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil olmak üzere 23 şirkete ait 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı, yaklaşık 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.