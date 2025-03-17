Flash Tv Sahibine Örgüt Lideri Suçlaması

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahisle ilgili operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede kısa süre önce Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu toplamda 59 kişiye yönelik sabah baskınları yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

TUTUKLAMALARIN SONUCU

Bu operasyon sonucunda, Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da yer aldığı 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGÜT LİDERİ İDDİALARI

Diğer yandan, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturma sürecinde, Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddiaları öne çıkıyor.

DAVA DOSYASI İÇİNDEKİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasına göre, Erkan Kork’un, 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketi aracılığıyla finansal sistemin içine girdiği ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor. Bu yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle kurulan “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun örgütsel bir yapı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Payfix’in yazılım sistemleri üzerinden, yasadışı bahis baronlarının kullandığı panel dediği domainler entegre edilerek, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyete geçirildi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, gözaltı kararı verilen şüpheliler, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para akışı sağladı ve finansal güvenlik hizmeti sundu.

SAHTE HESAPLARLA İŞLEM YAPILDI

Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak, bahisten elde edilen gelirlerin bu hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve gizlendiği iddia ediliyor.

MASAK VE TCMB’DEN RAPORLAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği belirtiliyor. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı içerdiği ve bunlardan 855’inin yasa dışı bahis açısından riskli olduğu ifade ediliyor.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA İŞLEMLERİ

Operasyon sonucunda Erkan Kork ve ona bağlı olduğu öne sürülen şüphelilerin 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu da dahil olmak üzere toplam 23 şirkete ve bu şirketlere ait 114 araca, şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.