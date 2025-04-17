Florida’da Silahlı Saldırı Oldu

FLORİDA EYALET ÜNİVERSİTESİ’NDE SİLAHLI SALDIRI

ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını kaybetti ve en az 6 kişi yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirilirken, öğrenciler ve personel tahliye edildi. Olay anında kampüste 42 bin öğrencinin bulunduğu bildirildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Saldırı hakkında İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, “korkunç bir olay” ifadesini kullandı. Saldırganın kimliği ile saldırının detaylarına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Olayın ardından çok sayıda silah sesi duyulduğu ifade ediliyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN TANIKLIKLAR

Görgü tanıkları, 15 ila 20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Bir tanık, genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından dışarı çıktığını ve çevredeki insanların paniğe kapılarak kaçtığını belirtti. Birçok öğrencinin ise bu sırada yakınlardaki bir kiliseye sığındığı belirtildi.