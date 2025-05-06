Forbes “En Zengin 100 Türk” Açıkladı

DÖRT YIL ARADAN SONRA AÇIKLANDI

Forbes, “En Zengin 100 Türk” listesini dört yıl aradan sonra tekrar yayınladı. Bu listede toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan 108 kişi kendine yer buldu. Geçtiğimiz yılki listeye kıyasla bu yıl dört yeni isim listeye dahil oldu.

MURAT ÜLKER LISTEYE LİDERLİK EDİYOR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Bu durum, Ülker’in ekonomik başarısını ve Türkiye içerisinde iş dünyasındaki etkisini gözler önüne seriyor.