Forbes, En Zenginler Listesini Açıkladı

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI

Merakla beklenen liste sonunda yayımlandı. Ağustos ayı, milyarderlerin servetlerinde önemli değişimlere tanıklık etti. Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişi toplamda yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara ulaştı. Ancak listede, kazananlar ve kaybedenler arasında belirgin farklılıklar göze çarpıyor. Bu dönemde 6 isim kazanç sağlarken, 4 kişi değer kaybetti.

BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANIYOR

ABD borsasındaki dalgalanmalar, milyarderlerin varlıklarını etkilerken bazıları yüksek kazançlar elde etti. Örneğin, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayında önemli kazançlar sağlarken; Oracle kurucusu Larry Ellison ise ciddi kayıplar yaşadı.

TÜRKİYEDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Dünyanın en zenginleri arasında teknoloji devlerinin sahipleri dikkat çekerken, Türkiye’den 4 iş insanı bu listede yer alıyor. Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık serveti ile üst üste 16. kez zirvede bulunuyor. Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, servetlerinde yaşanan artışla dikkat çekiyor.

FORBES LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:

1) Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRKİYEDEN MİLYARDERLER

Forbes’un milyarderler listesinde Türkiye’den dört iş insanı da dikkat çekiyor. Yıllardır listede yer alan Murat Ülker’in yanı sıra, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, bu yıl ilgi çeken isimler arasında.

– Murat Ülker – 5,4 milyar dolar | 731. sıra (Yıldız Holding Başkanı)

– Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar | 875. sıra (Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanı)

– İpek Kıraç – 3 milyar dolar | 1322. sıra (Kıraça Holding en büyük hissedarı)

– Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar | 1336. sıra (Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı)