Forbes Türkiye, 2025 listeyi duyurdu: 4 yeni isim!

FORBES TÜRKİYE 2025 EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ AÇIKLANDI

Forbes Türkiye, 2025 yılına dair merakla beklenen En Zengin 100 Türk listesini duyurdu. Bu listede toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor. Listede yer alan 59 isim, kendi servetini yaratan girişimcilerden oluşuyor. Bu yıl listeye ilk kez giren dört isim, iş dünyasında gösterdikleri dikkat çeken başarı hikayeleriyle öne çıkıyor: Hakan Safi, Kemal Tahir Güleryüz, Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı.

YENİ İSİMLERİN BAŞARILARI

Forbes Türkiye’nin 2025 listesinde dikkat çeken yeni isimler, faaliyet gösterdikleri farklı sektörlerdeki başarılarıyla öne çıkıyorlar. Hakan Safi, Enerji, gayrimenkul ve liman işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak listeye giriş yaptı. Kemal Tahir Güleryüz, Gülermak’ın büyük hissedarı. Şirketin 2025 Ocak ayındaki halka arzı, Güleryüz’ün servetini artırarak onu listeye taşımayı sağladı. Abidin Gülmüş, Gen İlaç’ın kurucusu. İlaç sektöründe yenilikçi yaklaşımlarla şekillenen şirket, Gülmüş’ü milyarderler ligine yükseltti. Ahmet Ahlatçı ise Ahlatçı Holding’in lideri olarak altın, finans ve otomotiv sektörlerindeki yatırımlarıyla servetini artırarak listeye adını yazdırmış durumda.

LİSTENİN ZİRVESİ VE GENEL DURUM

Forbes Türkiye’nin raporuna göre, listenin zirvesinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker bulunuyor. Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu kez Türkiye’nin en zengini unvanını koruyor. İkinci sırada 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding’ten Cemil Kazancı, üçüncü sırada ise 3,2 milyar dolarla Koç Holding’ten İpek Kıraç yer alıyor. Kıraç, aynı zamanda Türkiye’nin en zengin kadını unvanını elinde bulunduruyor.

Listede bulunan 108 kişinin toplam serveti, geçen yıla göre 7,1 milyar dolar artarak 128,5 milyar dolara ulaştı. Bu noktada 59 kişinin kendi servetini yaratması, Türkiye’deki girişimcilik ruhunun gücünü göstermektedir. Ancak, listenin ilk 10’unun serveti, son 10’daki kişilerin toplam servetinin yedi katına ulaşarak gelir eşitsizliği tartışmalarını da gündeme getiriyor.