Forbes Türkiye, Yeni 4 İsim Açıkladı!

EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ AÇIKLANDI

Forbes Türkiye, 2025 yılı için en çok merak edilen En Zengin 100 Türk listesini duyurdu. Toplamda 128,5 milyar dolarlık serveti olan 108 kişinin bulunduğu bu listede, 59 isim kendi servetini yaratan girişimcilerden oluşuyor. Bu yıl listeye yeni giren dört kişi, iş dünyasında dikkat çeken başarı öyküleri ile öne çıkıyor: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı.

LISTEYE YENİ GİRENLER VE BAŞARILARI

Forbes Türkiye’nin 2025 listesinde yer alan yeni isimler, farklı alanlarda elde ettikleri başarılarıyla dikkat çekiyor. Hakan Safi, enerji, gayrimenkul ve liman işletmeciliği gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Safi Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak listeye giriş yaptı. Kemal Tahir Güleryüz, Gülermak’ın önemli hissedarı olup, şirketin 2025 Ocak ayında gerçekleştirdiği halka arz, onun servetini artırarak Forbes listesine taşıdı. Abidin Gülmüş, ilaç sektöründe yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çeken Gen İlaç’ın kurucusu olarak adını duyurdu. Ahmet Ahlatçı ise Ahlatçı Holding’in lideri olarak altın, finans ve otomotiv gibi sektörlerdeki yatırımlarıyla servetini artırıp listeye ilk kez girdi.

LİSTENİN ZİRVESİNDEKİ İSİMLER

Forbes Türkiye’nin açıklamalarına göre, listenin zirvesinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker bulunuyor. Ülker, 5,5 milyar dolarlık serveti ile dokuzuncu kez Türkiye’nin en zengini unvanını korudu. İkinci sırada 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding’ten Cemil Kazancı yer alıyor. Üçüncü sırada ise 3,2 milyar dolarla Koç Holding’ten İpek Kıraç bulunuyor. Kıraç, aynı zamanda Türkiye’nin en zengin kadını unvanını elinde tutuyor.

GENEL GÖRÜNÜM VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Bu yıl listede yer alan 108 kişinin toplam serveti, geçen yıla göre 7,1 milyar dolarlık artışla 128,5 milyar dolara ulaştı. 59 kişinin kendi servetini yaratması, Türkiye’deki girişimcilik ruhunun gücünü gösteriyor. Fakat listenin ilk 10’indeki isimlerin serveti, listenin son 10’undaki isimlerin toplam servetinin yedi katına ulaşması, gelir eşitsizliği konusunu da gündeme getiriyor.