Ford Kuga Modelleri Tükeniyor mu?

SIFIR OTOMOBİL PAZARINDA YENİ GELİŞMELER

Sıfır otomobil pazarındaki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ford’un C-SUV alanındaki temsilcisi olan Kuga. Ford, elde kalan 2024 modellerini tüketmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Tüketiciler için bu, önemli bir fırsat sunuyor.

DONANIM SEÇENEKLERİNDE AZALMA

Ford Kuga’nın donanım seçenekleri geçmişte çok daha fazlayken, günümüzde bu seçeneklerin oldukça azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Kuga, toplamda 4 farklı seçenekle satışa sunuluyor ve her paketinde 186 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor.