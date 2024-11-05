“Ford Otosan 2024/9 Mali Raporunu Yayınladı”

FINANSAL ÖZET

Ford Otosan’ın satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında azalarak 404,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu durum, şirketin satış performansında bir miktar zayıflama olduğunu gösteriyor. Şirketin brüt kârı ise 40,2 milyar TL olarak kaydedildi ve geçen yıla göre %38 oranında bir düşüş yaşandı. Bu azalma, maliyetlerin artması veya satış kârlılığında meydana gelen baskının sonucu olarak değerlendirilebilir.

FAVÖK, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr, 29,3 milyar TL olarak gerçekleşti ve %44 oranında bir düşüş gösterdi. Bu önemli düşüş, şirketin operasyonel kârlılığında yaşadığı sıkıntılara işaret ediyor. Ford Otosan’ın net parasal kazançları ise %127 artış göstererek 16,8 milyar TL’ye yükseldi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve finansal pozisyon yönetimindeki stratejik adımlar, bu artışı destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Net dönem kârı ise %38 azalarak 25,6 milyar TL’ye geriledi. Bu kârlılıktaki düşüş, şirketin genel finansal performansında zayıflamaya yol açtı.

BİLANÇO ÖZETİ

Ford Otosan’ın toplam varlıkları, %4 oranında artarak 314,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu artış, şirketin mali gücünü koruduğunu gösteriyor. Şirketin net borcu ise %5 oranında azalarak 99,1 milyar TL’ye düştü. Bu durum, borç yükünün bir miktar hafifletildiğini ve şirketin finansal dengesini güçlendirdiğini işaret ediyor. Özkaynaklarda da %7’lik bir artış yaşandı ve 101,4 milyar TL seviyesine ulaştı, bu durum şirketin hissedarlarına sağladığı değerde bir artış olarak değerlendirilebilir.

ÇEYREKLİK PERFORMANS VERİLERİ

Grafiklerde, çeyrek bazında satışlar, FAVÖK ve net kâr gibi göstergelerde dalgalanmalar gözlemleniyor. Özellikle net kâr ve FAVÖK’te son çeyreklerde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Bu durum, Ford Otosan’ın faaliyet giderlerini azaltmak için ek önlemler alması gerektiğine işaret edebilir.

DEĞERLENDİRME

Ford Otosan’ın 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçları, satış gelirleri ve kârlılık oranlarındaki düşüşe rağmen net parasal kazançlarda kaydedilen güçlü artışla dikkat çekiyor. Şirketin operasyonel kârlılık tarafındaki zayıflama, artan maliyetler ve operasyonel verimlilik üzerinde baskı yaratıyor olabilir. Net borçtaki azalma, Ford Otosan’ın borç yönetiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Şirketin hisse fiyatı 25 Ekim’de en yüksek 1.015 TL seviyesini görmüşken, 5 Kasım itibarıyla 976 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, Ford Otosan’ın finansal görünümünü kârlılık performansındaki düşüşler ve parasal pozisyon kazançlarındaki artış nedeniyle karmaşık bir tablo olarak değerlendiriyor. Kaynak: KAP