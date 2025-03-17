Forever 21 İkinci Kez İflas Etti

ABD’DE YAŞANAN İFLAS SÜRECİ

ABD merkezli hızlı moda perakendecisi Forever 21, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri ilgisi ve çevrimiçi perakendeciler arasındaki artan rekabet nedeniyle altı yıl içinde ikinci kez Chapter 11 çerçevesinde iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ABD genelindeki yaklaşık 350 mağazası için alıcı bulamazken tasfiye sürecinin kaçınılmaz olduğunu belli etti. Ancak marka hakkı ve fikri mülkiyeti, Authentic Brands Group bünyesinde kalmayı sürdürüyor.

E-TİCARETİN ETKİSİ VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Forever 21’in karşılaştığı zorluklar, e-ticaretin yükselişi ve ABD’deki büyük alışveriş merkezlerinin cazibesini kaybetmesiyle uzun bir süredir devam ediyor. 2019 yılında ilk kez Chapter 11’e başvuran marka, Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi olan Sparc tarafından satın alınarak iflastan kurtarılmıştı. Ancak bu yaklaşım, markanın sorunlarını çözmekte yetersiz kaldı. Şirket, tasfiye satışlarına başlayacak ve varlıklarını mahkeme gözetiminde satmak için pazarlama süreci yürütecek.

FİNANSAL YAPI VE ALACAKLI DURUMU

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre, Forever 21’in tahmini varlıkları 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçları ise 1 milyar ila 10 milyar arasında değişiyor. Başvuruda, şirketin 10.001 ila 25.000 arasında alacaklısının bulunduğu belirtildi. Eğer marka başarılı bir satış gerçekleştirebilirse tamamen kapanmaktan kurtulabilir ve yeniden yapılanma sürecine geçebilir.

MAĞAZA AĞI VE ULUSLARARASI FAALİYETLER

Forever 21, iflas süreci boyunca ABD’deki mağazalarının ve internet sitesinin açık kalacağını, müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Uluslararası mağazaların ise bu süreçten etkilenmeyeceği bildirildi. Forever 21, Catalyst Brands bünyesinde, Sparc Group ve Simon Property Group’un 2020’den bu yana yönettiği JC Penney birleşmesiyle faaliyetini sürdürmekte.

AUTHENTIC BRANDS’TAN İTİRAF

Authentic Brands CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz yıl Forever 21’i satın almanın “hayatındaki en büyük hata” olduğunu dile getirmişti. 1984 yılında Los Angeles’ta kurulan marka, bir dönem genç tüketiciler arasında uygun fiyatlı ve trendy kıyafetleriyle öne çıkıyordu. 2016’da dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan Forever 21, bunların 500’ünü ABD’de işletmekteydi. Fakat değişen piyasa koşulları, markayı bu ikinci iflasla karşı karşıya getirdi.