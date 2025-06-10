Francesca Albanese’den Türkiye’ye Hedefli Çağrı

GAZZE’DEKİ ABUKLAYA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden Gazze’deki ablukayı aşmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesi hakkında bir paylaşım gerçekleştirdi. Albanese, ayrıca Mersin limanına demirleyen Vela isimli gemi hakkında da İsrail ordusuna çelik taşıdığı yönündeki iddialara karşı Ankara’ya bir çağrıda bulundu. Albanese, bu geminin Türk makamları tarafından incelenerek İsrail’e ulaşmasının engellenmesini istedi.

ALBANESE’DEN İSRAİL’İN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Albanese, “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.” ifadesini kullandı. Paylaşımında, şu anda Türkiye’de demirleyen Vela gemisinin, “bir soykırımın ortasında” İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıdığı yönündeki bilgiyi de aktardı. Albanese, “Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir.” diyerek Türk makamlarını gemiyi ve yükünü soruşturmaya çağırdı.

FRANCESCA ALBANESE’İN PROFİLİ

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” boyutuna ulaştığına dair yaptığı değerlendirmelerle uluslararası dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” adlı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini belirtti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı.

Albanese’nin açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert eleştirilerle karşılaştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Albanese’nin “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu ileri sürerek BM’ye görevden alınması yönünde çağrılar yaptı. ABD Kongresi’nden bazı isimler de benzer suçlamalar yöneltti. Ancak çok sayıda insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuku temel alan çalışmalarının hedef alındığını iddia ederek ona destek verdi. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına dair daha geniş bir küresel tartışmayı beraberinde getirdi.