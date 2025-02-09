Frankowski Anlaşması Tamamlandı, Galatasaray’da Ayrılık Var

GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Przemyslaw Frankowski ile anlaşmaya vararak kulüpler arasında pazarlıkta son aşamaya geldi. 29 yaşındaki futbolcu, Lens’in Polonyalı oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Nice maçının kadrosuna alınmayan Frankowski için tarafların 8 milyon euroda anlaştığı ve ödeme planı konusundaki son detayların görüşüldüğü ifade ediliyor.

SÖZLEŞME VE MADDİ DETAYLAR

Yapılan 3.5 senelik prensip anlaşmasına göre Frankowski’nin yıllık 2 milyon euro alacağı öğrenildi. Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Polonyalı futbolcuyu mutlaka kadroda görmek istediği ve bu durumun pazarlıkların yoğun geçmesine neden olduğu kaydediliyor. Taraflar arasında protokole göre, uygulanması zor bazı bonusların da yer aldığı belirtiliyor.

Frankowski’nin Galatasaray’a transfer olması halinde yabancı kontenjanında yer açmak için Yusuf Demir’in Türkiye’den bir takıma kiralanacağı bilgisi geldi. Yusuf, daha önce Avusturya Milli Takımı forması giydiği için mevcut yabancı kontenjanında bulunuyor. Bu durum, Galatasaray’ın kadro planlamasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.