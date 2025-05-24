Fransa Adalet Bakanı Nakit Para Kaldırılsın

FRANSA ADALLET BAKANI’NDAN NAKİT PARA AÇIKLAMASI

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Senato komisyonu önünde yaptığı konuşmada, “günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını” ifade etti. Darmanin, nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini belirtti. Fransa ve Avrupa Birliği genelinde, son yıllarda nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar sıkılaştırılmıştı. Darmanin fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini tamamen sona erdirmeyeceğini kabul ederken, “para bir kez izlenebilir olduğunda” hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın “daha karmaşık” hale geldiğini savundu.

SUÇ GRUPLARI YENİ FİNANSAL ARAÇLARA YÖNELEBİLİR

Darmanin, suç gruplarının nakit yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul etti. Ancak konuşmasında, blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni Avrupa Birliği kuralları nedeniyle “kriptoyu takip etmenin genellikle daha kolay” olduğunu belirterek bunun gelişme olabileceğini ifade etti. Gelecek yıl yürürlüğe girecek Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak. Bu durum, blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.

NAKİT PARANIN YASAKLANMASINA TOPLUMSAL TEPKİ

Diğer taraftan, kamuoyunda nakit paranın yasaklanması önerisi, Fransız halkının nakit kullanımını mahremiyet ve bütçeleme için hayati bir araç olarak görmesi nedeniyle direnişle karşılaşması bekleniyor. Banque de France tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 62’si kartlı ödemeleri kullanıyor olsa da, yüzde 60’ı nakde erişimin “önemli ya da çok önemli” olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, fiziksel paranın başlıca avantajları arasında anonimliği (yüzde 40), anında ödemeyi (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrol sağlamak olduğunu (yüzde 31) dile getirmişti. Fransa’da, banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı olmayan kişilere yönelik, profesyonel kuruluşlara bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yasak ve yüzde 5’e kadar para cezası uygulanıyor.

EUROPA BİRLİĞİ’NDEN NAKİT İŞLEMLERE SINIR

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın yönergelerine göre, özel şahıslar arasındaki işlemler için tarafların tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı sözleşme imzalamadığı sürece nakit işlem sınırı bin 500 euro olarak belirlenmiş durumda. Avrupa Parlamentosu, 2027’den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır oluşturacak yönergeyi kabul etti. Avrupa Komisyonu, bu yasağın amacını “suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak” şeklinde açıkladı.